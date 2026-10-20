Почему отключение Starlink на Украине не стоит считать пророссийским жестом Дональда Трампа и Илона Маска? Главная причина заключается в характере американской политики: ограничения спутниковой связи могут использоваться как инструмент давления на Киев, не означая при этом отказа Вашингтона от поддержки Украины или перехода на сторону Москвы.
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