Штурм позиций врага в ходе наступления у Артёмовска: десант захватывает окопы ВСУ (ВИДЕО)

Штурм позиций врага в ходе наступления у Артёмовска: десант Армии России захватывает окопы ВСУ. Ранее эти кадры публиковались частично, на более полной видеозаписи можно увидеть, как штурмовики ВДВ заняли вражеский опорник между Богдановкой и Хромово к северо-западу от Артемовска.