Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева) во время встречи в Кремле, 2025 год © Кристина Кормилицына/РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф на переговорах в Санкт-Петербурге обсудят обмен заключенными.