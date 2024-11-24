Спасти НПЗ: Москва снимет запрет на экспорт бензина раньше, чем планировалось

На внутреннем рынке нефтепродуктов в России сложилась двойственная ситуация. Для поддержания стабильности он требует сохранения запрета на экспорт, одновременно с этим важнейшая сфера и отрасль сырьевой промышленности требует помощи правительства ради спасения положения.