Солнечная погода порадует москвичей: температура до 21°C в середине недели

В среду в Москве ожидается солнечная погода с температурой до 21°C. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ясная погода будет сопровождаться стабильным атмосферным давлением и легким южно-юго-западным ветром.
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