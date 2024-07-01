«Муж переспал с моей сестрой, но не считает это изменой»

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Комментарии
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Jolie
ну .....мужчины они такие...странные..не удивлена. я  бы такого мужа бы не хотела.
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9 час.
Светлана Рыбчинская
Это еще мягко сказано-мозгов у мужика нет от слова совсем!😡
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1 час.
Игорь Михайлович
вот всё вам, женщинам не так.. мужик как лучше хотел )))
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32 сек.

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