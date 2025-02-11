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«Ваше время прошло!» Европейские правые начали поход на Брюссель

«Ваше время прошло!» Европейские правые начали поход на Брюссель

1861 прочтение Вчера Лидер испанской партии «Голос» (Vox) Гильермо Санчес Сантьяго Абаскаль собрал на уикенд в Мадриде своих коллег — руководителей европейских политических партий, которых пресса Евросоюза называет ультраправыми.

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