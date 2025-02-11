«Ваше время прошло!» Европейские правые начали поход на Брюссель

1861 прочтение Вчера Лидер испанской партии «Голос» (Vox) Гильермо Санчес Сантьяго Абаскаль собрал на уикенд в Мадриде своих коллег — руководителей европейских политических партий, которых пресса Евросоюза называет ультраправыми.
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