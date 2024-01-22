За кучи снега на тротуарах в Челябинске подрядчики получат штраф

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января, ФедералПресс. Челябинская мэрия выдала 255 предписаний дорожным подрядчикам. Вице-мэр Андрей Ксензов на аппаратном совещании заявил, что будут бороться в том числе со складированием снега на тротуарах.