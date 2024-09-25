Чихуахуа забыли: в России хотят обязать выгуливать «опасных» собак в наморднике и на поводке:

За нарушение закона придется заплатить от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение - 3000 рублей. Список пород, для которых вводятся ограничения, включает в себя волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака и ряд других.