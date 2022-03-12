Китайский профессор раскрыл цель американских санкций против России

Китайские специалисты в сфере международных отношений считают ограничительные меры США против России были введены по очень «эгоистичным мотивам», поскольку они направлены на ослабление Европы, её стратегической независимости и самостоятельности.
Китайские специалисты в сфере международных отношений считают ограничительные меры США против России были введены по очень «эгоистичным мотивам», поскольку они направлены на ослабление Европы, её стратегической независимости и самостоятельности.
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