Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Людмила Фирстова (Таран)
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Цифра дня.

Цифра дня.

27% всех вирусов в российских госучреждениях оказались тайными добытчиками криптовалюты. Пока чиновники работают с документами, их компьютеры незаметно майнят биткоины для злоумышленников.

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