Цифра дня.

27% всех вирусов в российских госучреждениях оказались тайными добытчиками криптовалюты. Пока чиновники работают с документами, их компьютеры незаметно майнят биткоины для злоумышленников.
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27% всех вирусов в российских госучреждениях оказались тайными добытчиками криптовалюты. Пока чиновники работают с документами, их компьютеры незаметно майнят биткоины для злоумышленников.
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