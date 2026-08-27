На биоплато в Кузьминских прудах высадят 15 тысяч растений

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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