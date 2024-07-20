Steak Lovers
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Steak Lovers

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Гениальная приправа «Сухой овощной бульон». Одной щепотки хватит, чтобы сделать любой суп вкуснее

Гениальная приправа «Сухой овощной бульон». Одной щепотки хватит, чтобы сделать любой суп вкуснее

Щепотка сухого овощного бульона способна превратить любой суп в ароматное и насыщенное блюдо. Эта универсальная смесь на основе овощей и зелени с добавлением небольшого количества соли идеально подходит для приготовления бульонов, супов, вторых блюд, соусов и маринадов.

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