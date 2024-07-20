Гениальная приправа «Сухой овощной бульон». Одной щепотки хватит, чтобы сделать любой суп вкуснее

Щепотка сухого овощного бульона способна превратить любой суп в ароматное и насыщенное блюдо. Эта универсальная смесь на основе овощей и зелени с добавлением небольшого количества соли идеально подходит для приготовления бульонов, супов, вторых блюд, соусов и маринадов.