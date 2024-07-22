Андрей Коваленко совместно с главой Холмского городского округа Дмитрием Любчиновым провел инвестиционный совет

Андрей Коваленко совместно с главой Холмского городского округа Дмитрием Любчиновым провел заседание совета по инвестиционной деятельности при Администрации Холмского района, на котором выступил перед Администрацией городского округа и предпринимателями с Докладом на тему – «Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.