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Военные новости ★ спецоперация

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«Всё равно ничего не изменит»: Словацкий премьер посчитал бесполезным сбор средств на закупку снарядов для Украины

«Всё равно ничего не изменит»: Словацкий премьер посчитал бесполезным сбор средств на закупку снарядов для Украины

Хотя Словакия не участвует в поставках военной помощи Украине, словацкие активисты собрали сумму в 4,5 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Киева в рамках так называемой «чешской инициативы».

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