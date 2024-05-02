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Эксперты подсказали, как побыстрее избавиться от жира на животе

Эксперты подсказали, как побыстрее избавиться от жира на животе

Специалисты не советуют голодать во время похудения. По их мнению, для избавления от лишнего веса нужно придерживаться лишь 7 золотых правилВ преддверии наступления лета для многих людей актуализируется вопрос избавления от лишнего веса.

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