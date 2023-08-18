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В Новгородской области с 1 сентября молодые педагоги дополнительно будут получать 10 тыс. руб.

В Новгородской области с 1 сентября молодые педагоги дополнительно будут получать 10 тыс. руб.

Об этом информирует пресс-центр правительства Новгородской области. И добавляет, что министерство образования Новгородской области приглашает выпускников, получивших высшее или среднее профессиональное образование в 2022 или 2023 годах для трудоус .

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