Al Arabiya: Йеменские войска вернули контроль над городом Хайс

Йеменские силы восстановили контроль над стратегически важным городом Хайс в провинции Эль-Ходейда, вытеснив хуситов из движения "Ансар Аллах".
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