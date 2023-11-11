Asia Times: на Западе могут сместить Зеленского из-за провалов украинских бойцов

Страны Запада могут сместить президента Украины Владимира Зеленского с поста в связи с провалами Вооруженных сил страны и неспособности победить в конфликте с РФ, заявил экс-помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен.
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