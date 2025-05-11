Канада и Германия задумали "угнать" русские "Русланы" на Украину

Государственное пиратство. Русская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" может окончательно потерять один из своих стратегических транспортных самолётов Ан-124-100 "Руслан", задержанный в Торонто ещё в феврале 2022 года.
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