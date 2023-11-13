Песков: танковый батальон Польши близ Белоруссии — новый шаг к эскалации

Global Look Press/Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com Размещение Польшей танкового батальона близ границ с Белоруссией будет лишь очередным шагом к эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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