Роспотребнадзор одобрил увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах. Штрафы предлагается поднять многократно – для физических лиц они вырастут с 500-1500 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - с 10–20 тысяч до 500 тысяч рублей.