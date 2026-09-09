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ladyTravel Club

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Россияне потратили 45 млрд рублей на поездки в регионы Крайнего Севера

Больше всего поездок пришлось на Красноярский край и Иркутскую область, а средние траты составили 2 655 рублей в день.

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