Лучше бы пил и курил

Темы дняПолитикаЛучше бы пил и курил Слышите — вой раздаётся на болотах? Это оппозиция в очередной раз воет и стонет об отдаваемых японцам Курилах.Вернуться к статье135НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКремлев ВладимирВ том что нет мирного договора с Японией нет никакой трагедии. Нарушить этот договор можно в одну секунду. Примеров в истории достаточно. Собака лает, караван идет.Владимир ЛисуковКто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт.Дмитрий Соловьевафтор, слишко многа буков и мало толку, начинать нужно с СООТНОШЕНИЯ СИЛ в том регионе и геополитических раскладов. по поводу "Путин слил" - смотря об чем речь,Х..бы с курилами, тема интересная но не столь важная. актуальней внутренние проблемы России, вопрос "Путин обещал и где ???" ( касается многого )НадеждаУ нас всепропальщиков довольно много, даже здесь в опросе при 15 проголосовавших 7% согласны, что ВВП Курилы отдаст!) Но это априори НЕВОЗМОЖНО! Курилы, как и Крым-это форпост России и НИКОГДА эти острова не будут никому возвращены! Просто нытикам нужна тема для вселенского "плача Ярославны" и неважно по какому поводу...Александр ПетровПо моему уши жыда Гозмана торчат там))ММарияСтатья очень правильная! Не все понимают, о чём идёт речь, когда Путин троллит японцев, призывая их к мирному договору. Почему пиндосы запрещали японцам подписывать тот мирный договор? Потому что там говорилось об обязательном условии - не допустить иностранных военных баз в Японии. Сейчас задача Путина вытолкать пиндоссников из Окинавы и Юго- Восточной Азии.ММарияПодпиндоссники- 5-колонники всё переворачивают с ног на голову. Щас, Путин разогнался отдавать Курилы. Совсем сдурели.Дмитрий Соловьев5-я колонна в кремле заседает, вобще-тоММарияИ как Путину с ней справиться без репрессий? Без методов Сталина не обойтись. Но даже Сталин собирался с силами 20 лет. Путин пока не имеет явного преимущества, вот и лавирует.Дмитрий Соловьевтак Путин в отличие от СТАЛИНА репрессирует НЕ ЖУЛИКОВ, а тех кто против них.ММарияА Ходорковский, Гусинский, Березовский жертвы, так по Вашему? Прекратите валять дурака!Геннадий ЯкунинЯпошки требуют от нас Курилы, Им,ясно,базы надо там создать, И все не могут косоглазые понять,дурилы, Что только кукиш мы им можем показать!Михаил МолчевПрежде всего Путину надо серьезно разобраться с 5-ой колонной, коя в основном заседает в Кремле и госдуре. Чтобы убить змею, надо отрубить ей голову, но наш "гарант" почему-то предпочитает пальчиком грозить. А "случайно" удалить пару десятков совсем уж обнаглевших ему слабо? При Сталине были чистки, интересно, кто бы в этом случае уцелел из теперешних дармоедов?Комментировать
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