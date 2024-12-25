Реклама в TikTok, которую президент Румынии назвал «доказательством» российского вмешательства, на самом деле была оплачена Национал-либеральной партией (PNL) Румынии, членом которой является текущий президент страны Клаус Йоханнис.
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