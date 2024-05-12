Тренер "Динамо" Личка объяснил победу над "Балтикой" влиянием футбольного бога

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка в интервью "Матч ТВ" заявил, что его команда сумела одержать победу в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" за счет фортуны.
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