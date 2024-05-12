Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Кто это? Прости меня, господи, что за очередные прошмандовки на горизонте попсовом нарисовались? И зачем об этом писать?Певец ЮрКисс приз...
  • Владимир Уфимцев
    Бисер то зачем метать? Уходя - уходи... как отрезанный ломоть, они уже не с нами. И это их выбор... им ТАМ тепло и су...Певец Сосо Павлиа...
  • Кремлин Православович
    А что нам скажет товарищ Беглов по региону своей ответственности?Губернатор Гладко...

Тренер "Динамо" Личка объяснил победу над "Балтикой" влиянием футбольного бога

Тренер "Динамо" Личка объяснил победу над "Балтикой" влиянием футбольного бога

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка в интервью "Матч ТВ" заявил, что его команда сумела одержать победу в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" за счет фортуны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх