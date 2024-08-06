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Индустрия видеоигр оплакивает гибель Game Informer. Он закрывается спустя 33 года работы

Индустрия видеоигр оплакивает гибель Game Informer. Он закрывается спустя 33 года работы

Разработчики, компании, нынешние и бывшие сотрудники скорбят о потере журнала Game Informer, который издавался на протяжении 33 летИндустрия видеоигр прощается с Game Informer, ведущим игровым журналом, который прекратил своё существование после 33 лет издания: GameStop объявил о закрытии журнала и увольнении всего персонала.

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