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В Генштабе ВСУ началась масштабная проверка: Главное вскрылось после Стамбула. Зеленский на взводе

В Генштабе ВСУ началась масштабная проверка: Главное вскрылось после Стамбула. Зеленский на взводе

Украинский Генштаб начал проверку после слов комбата о "дебильных задачах" командованияКомандир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин заявил, что решил подать в отставку, так устал от "дебильных задач" своего командования.

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