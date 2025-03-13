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Президент Польши предлагает разместить ядерное оружие США на своей территории

Президент Польши предлагает разместить ядерное оружие США на своей территории

Президент Польши обратился к США с предложением перенести ядерное оружие с Америки или Западной Европы на польскую территорию.

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