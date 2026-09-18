Робот JOY отработал 22 минуты в невесомости перед отправкой на МКС в 2027 году

Два 7-степенных манипулятора на свободно летающей платформе прошли ключевой этап испытаний Робот JOY, созданный компанией Icarus Robotics для работы на МКС, успешно провёл 22 минуты в невесомости за четыре параболических полёта с 9 по 11 сентября 2026 года.
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