Робот JOY отработал 22 минуты в невесомости перед отправкой на МКС в 2027 году

Два 7-степенных манипулятора на свободно летающей платформе прошли ключевой этап испытаний Робот JOY, созданный компанией Icarus Robotics для работы на МКС, успешно провёл 22 минуты в невесомости за четыре параболических полёта с 9 по 11 сентября 2026 года.