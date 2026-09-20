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Воронежские новости

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Ариа, Алтея и Хай-Лам: Воронежский ЗАГС раскрыл редкие имена новорождённых в 2026 году

Ариа, Алтея и Хай-Лам: Воронежский ЗАГС раскрыл редкие имена новорождённых в 2026 году

Среди девочек в число обладательниц самых необычных имён вошли Муслимахон, Ариа, Алтея, Осия и Регина.

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