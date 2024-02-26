Ведяхин заявил о готовности Сбера делиться AI-технологиями с арабскими странами

Первый зампред Сбера Александр Ведяхин в интервью арабскому телеканалу Asharq News рассказал о планах развития компании на Ближнем Востоке, об AI-технологиях Сбера — GigaChat и Kandinsky, итогах работы за 2023 год и другом.
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