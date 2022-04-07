Ульванг об отстранении наших лыжников: «Санкции направлены против российского режима. Это катастрофа для мира»

Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг высказался на тему ситуации с отстранением российских лыжников.

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