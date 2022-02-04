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Зеленский решил увеличить украинскую армию на 100 тыс. человек

Зеленский решил увеличить украинскую армию на 100 тыс. человек

Выступая в Верховной раде 1 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский сообщил следующее: «Я подписал указ об укреплении обороноспособности Украины.

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