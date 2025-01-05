Морозы возвращаются в Петербург

Температура опустится до -10° в городе, в Ленобласти будет ниже -15°. В Северной столице похолодает. Уже к вечеру 5 января вероятно похолодание до -10°, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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