Дальневосточные регионы готовятся к усилению дождей из-за тайфуна «Бави»

На участке от Приморского и Хабаровского краёв до Сахалина ожидаются значительные осадки. Причиной служит приближение супертайфуна «Бави», который движется с территории Китая в сторону российского Дальнего Востока.
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