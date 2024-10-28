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Идеологом РДК* оказался сын режиссера украинского сериала "Слуга народа"

Сын близкого друга украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, режиссера Алексея Кирющенко оказался скрывавшимся за псевдонимом "Кардинал" идеологом "Русского добровольческого корпуса"* – подразделения, которое было создано украинской военной разведкой из идейных неонацистов российского происхождения.

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