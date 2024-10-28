Сын близкого друга украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, режиссера Алексея Кирющенко оказался скрывавшимся за псевдонимом "Кардинал" идеологом "Русского добровольческого корпуса"* – подразделения, которое было создано украинской военной разведкой из идейных неонацистов российского происхождения.
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