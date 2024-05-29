Было бы хорошо напомнить тем, кто носит паранджу – может быть, они одевались бы иначе Паранджa происходит из культа Астарты в древней Месопотамии.
НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПАРАНДЖИ.
Комментарии
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Людмила Фирстова
Зато у нас мигранты свои обычаи пытаются адаптировать. Может стоит и нам принять такой закон со всеми вытекающими последствиями
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10 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Какой мудрый всё-таки был Ататюрк!... И ничего запрещать не надо было...
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2 час.
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