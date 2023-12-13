RS: США не должны нарушать баланс России и Китая в Узбекистане

Центральная Азия, территория, простирающаяся от Каспийского моря до России, Китая, Ирана и Афганистана, на протяжении нескольких столетий находилась под сильным влиянием Москвы из-за российских и советских завоеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии