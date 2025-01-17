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Наташа Матюхина после ДТП еще была жива, но ее добили: что случилось с девочкой, пропавшей 15 лет назад

Наташа Матюхина после ДТП еще была жива, но ее добили: что случилось с девочкой, пропавшей 15 лет назад

15 лет назад в сибирской деревне пропала Наташа Матюхина. До сих пор родственники не знают, что случилось с девочкой.

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