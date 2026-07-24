Редкого арктического кальмара-бобтейла впервые сняли в естественной среде обитания / © University of Western Australia Исследователи из Школы биологических наук Университета Западной Австралии первыми в мире наблюдали этого моллюска в Северной Атлантике — одном из самых суровых мест на планете.