Джош Гидди будет претендовать на зарплату в районе 30 миллионов долларов (Марк Стейн)

Разыгрывающий «Чикаго» получит 8,3 миллиона долларов за последний год по текущему контракту. Гидди набирает 14,2 очка, 7,8 подбора, 6,9 передачи и 1,2 перехвата, реализуя 38% трехочковых, в среднем в первом сезоне за «Буллз».