Севморпуть набирает обороты: грузопоток вырос на 20%, транзит побил рекорд

Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) по предварительным операционным итогам текущей навигации вырос на 20% и превысил 31 млн тонн, а транзит достиг рекордных 3,4 млн тонн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тюркский мир: Каз...
- ДВ Тюркский мир: Каз...
- Новый комплекс св...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым