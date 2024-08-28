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«Это больше терпеть нельзя»: Лавров объявил о применении Россией ядерного оружия по «уточненной» доктрине

«Это больше терпеть нельзя»: Лавров объявил о применении Россией ядерного оружия по «уточненной» доктрине

Уточнение российской доктрины использования ядерного оружия всколыхнули западное сообщество. Пока они не видят проблемы в обсуждении применения такого вооружения, Россия решила напомнить, что ее нельзя исключать из такого «диалога».

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