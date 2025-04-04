Очистку реки Протвы планируют на 2026 год

Министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа принимает участие в совместном заседании бассейновых советов Окского и Днепровского, Балтийского и Баренцево-Беломорского, Двинско-Печорского бассейновых округов.
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