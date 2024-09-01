Гость не оправдал доверие жителя Твери и похитил деньги с карты

В полицию обратился 47-летний житель Твери, у которого похитили деньги с банковской карты. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, правоохранители установили, что в день происшествия мужчина пригласил к себе домой малознакомого мужчину.
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