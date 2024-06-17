Затулин был прав? Секретарь Совбеза Армении встретился с главой МИД Украины

Григорян, прибыв в Швейцарию, решил "не упускать момент" и потому переговорил с КулебойКак сообщает украинский МИД, глава ведомства Дмитрий Кулеба провёл встречу с секретарём Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.