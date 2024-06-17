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  • Геннадий Свешников
    Так мило и приятно прикрывают задницы министерских хапуг😱какой перегрев,да вы ещё даже не начинали после Бориков вос...Банк России пойма...
  • Игорь Васиков
    Просто америкосы наше ПВО прощупывают. Что-то серьёзное готовят...Удары по Крыму вы...
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    Это пример абсурдного применения количественной меры по американским двойным, тройным стандартам.Банк России пойма...

Затулин был прав? Секретарь Совбеза Армении встретился с главой МИД Украины

Затулин был прав? Секретарь Совбеза Армении встретился с главой МИД Украины

Григорян, прибыв в Швейцарию, решил "не упускать момент" и потому переговорил с КулебойКак сообщает украинский МИД, глава ведомства Дмитрий Кулеба провёл встречу с секретарём Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

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