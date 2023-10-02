SHAMAN, Гагарина и Пугачёва. Россияне выбрали топ лучших поп-артистов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян, согласно которому «лучшими эстрадными исполнителями» этого года наши соотечественники признали (среди мужчин) певца SHAMANа (Ярослава Дронова) и Полину Гагарину (среди женщин).
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