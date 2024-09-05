Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Его речь продлилось около 44 минут, став самой продолжительной по сравнению с предыдущими такими выступлениями.
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