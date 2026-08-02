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Новости Омска

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Повторно объявлена беспилотная опасность в Омской области

Повторно объявлена беспилотная опасность в Омской области. По данным ресурса «Локатор России», около 20 минут назад БПЛА были зафиксированы над Любинским районом.

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